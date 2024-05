A direção da LPFP aprovou hoje a implementação desta tecnologia (Goal Line Technology, GLT), para avaliação dos lances de golo, na sequência do projeto iniciado em 2020/21, e que já foi debatido pelos vários grupos de trabalho do organismo liderado por Pedro Proença.

De acordo com a mesma fonte, a LPFP vai avançar com o concurso público, para as propostas de prestação deste serviço, num processo que vai ser acompanhado pela diretora executiva da LPFP, Helena Pires, pelos clubes e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em vista a utilização, em 2025/26, a LPFP vai avançar, no primeiro semestre de 2025, com um o período de adaptações infraestruturais e de testes à GLT.

A Liga inglesa foi pioneira na adoção desta tecnologia, em 2013, tendo já sido introduzida nos principais campeonatos de Itália, Alemanha, França e Países Baixos.

