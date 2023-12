"A Liga Portugal regista, com pesar, a existência de um incidente nas bancadas do Estádio da Luz [...] que culminou no transporte de um adepto, felizmente em situação estável, para o hospital", refere o organismo.

O incidente registou-se no intervalo do jogo entre Benfica e AVS, da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga, que os lisboetas venceram por 4-1, sendo a vítima um homem de 44 anos, num caso que envolveu dois adeptos 'encarnados'.

"Este adepto foi esfaqueado no abdómen, sofrendo ferimentos ligeiros e, depois de assistido pelas equipas de socorro, foi transportado para o hospital de Santa Maria, esclareceu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A LPFP desejou a "rápida recuperação" do adepto e agradeceu a "pronta intervenção" dos meios de socorro presentes no local, deixando também o desejo de que os clubes anfitriões tenham cuidados extra para evitar este tipo de problemas.

"A Liga Portugal exorta as autoridades responsáveis pela operação de segurança do jogo a um rápido e eficaz apuramento de responsabilidades sobre o sucedido e a um reforço das medidas preventivas para que situações semelhantes não se repitam nos estádios portugueses", completou o organismo.

O homem suspeito do esfaqueamento já não se encontrava no local quando a força policial chegou e a PSP está a realizar diligências para a sua identificação, acrescentou a mesma fonte das forças da ordem.

O Benfica lamentou "profundamente" o ocorrido e revelou que reportou às autoridades "todas as informações disponíveis" para que o agressor seja encontrado.

