"Esta arena é o símbolo da união e de tudo o que temos feito em conjunto nos últimos 10 anos. É a prova de que todos juntos cumprimos os desígnios propostos e é a marca do verdadeiro legado que deixamos na LPFP", disse Pedro Proença, na sessão de abertura.

Além do líder da LPFP, que também comanda a Associação de Ligas Europeias, o corte da fita e o descerramento da placa de inauguração da Arena Liga Portugal coube a Rui Moreira e ao primeiro-ministro, que se fez acompanhar por Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares.

"Esta casa é o ponto de partida para um setor que quer continuar a crescer e a valorizar-se. Não sei aquilo que o futuro nos reserva, mas sei que hoje sou um homem realizado e orgulhoso pelo que todos temos feito pelo futebol nacional e profissional. Aconteça o que acontecer, sei que continuaremos juntos e que juntos não temos limites", frisou Proença, agradecendo à autarquia portuense "por ter acreditado desde a primeira hora no projeto".

Já Luís Montenegro felicitou a LPFP pela infraestrutura, que estará aberta ao público a partir de janeiro de 2025 e foi inaugurada dois dias depois de a FIFA ter ratificado sem oposição a atribuição do Mundial2030 à candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos.

"É uma semana grande e de festa para o futebol português. O futebol profissional abre a sua nova casa e olha para os próximos anos, enquanto o país se associa à realização do maior evento mundial de futebol. Se esta semana foi boa, acreditem que na próxima haverá motivos para renovar a estratégia do país para o desporto português", apontou.

Impressionado com a construção e visão da nova sede da LPFP, que foi erguida desde fevereiro de 2022 num terreno cedido pela Câmara Municipal do Porto, o primeiro-ministro valorizou a permanência do vínculo entre o organismo de Pedro Proença e a autarquia.

"Esta é uma boa demonstração de que é possível termos as principais entidades do país descentralizadas e não apenas concentradas em Lisboa. A manutenção do equipamento no Porto dá expressão à coesão territorial, algo que o desporto e, em particular, o futebol desempenham como agentes promotores da igualdade de oportunidades no acesso à prática e ao desenvolvimento do talento, que se repercutirá a nível profissional", referiu.

Os discursos de Proença e Montenegro foram intercalados pelas palavras do presidente da Câmara Municipal do Porto, que projetou um "novo ciclo do futebol profissional luso".

"Este edifício vai tornar-se rapidamente num ícone da cidade do Porto e a sua arquitetura inovadora e marcante representa a ambição, clarividência e o dinamismo das conquistas da Liga sob a liderança de Pedro Proença", afirmou.

Rui Moreira disse confiar que a nova sede da LPFP, que substituiu o edifício da Rua da Constituição, também no Porto, sirva para "melhorar relação dos adeptos e levar mais gente aos estádios".

"Aqui, o futebol vai ser tratado como um fenómeno sociocultural, ao assumir-se como um espaço de reflexão e debate, para convívio e lazer e para formação e aprendizagem (...), como calculam, para a cidade do Porto. É um dia feliz, mobiliza tantos portuenses em torno da competição futebolística, é muito gratificante acolher este edifício na freguesia de Ramalde, onde também a Associação de Futebol (AF) do Porto está a fazer um forte investimento e onde o município fez um investimento no estádio do INATEL", descreveu.

O autarca recordou as "fortíssimas ligações" da cidade ao desporto e à arquitetura, para justificar esta obra: "Não podíamos perder este projeto, mas quero agradecer ao Pedro Proença que acreditou, como eu acreditei também, que era mesmo possível termos esta permuta".

"A arena vai ao encontro do esforço do município para revitalizar esta zona, que era ainda há anos uma freguesia com vertente agrícola, acreditando que estamos a criar uma nova centralidade, ganhando mais uma oportunidade para regeneração urbana, com projetos que valorizam esta parte da cidade", rematou Rui Moreira.

Antes, já o presidente da associação do Porto tinha felicitado o líder da LPFP, vendo a sede à imagem do atual presidente do organismo.

"Este é um edifício em que nos revemos, transparente, sustentável e visionário, como tem sido a liderança de Pedro Proença na LPFP", referiu José Manuel Neves, apresentando o projeto a construir pela AF Porto como, "mais do que uma coincidência geográfica, uma visão estratégica comum".

A cerimónia contou com os presidentes de Benfica, Rui Costa, FC Porto, André Villas-Boas, e Sporting de Braga, António Salvador, tendo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sido representada por José Couceiro, vice-presidente, e o Sporting por André Bernardo, administrador da SAD.

