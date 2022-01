Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, foram anunciados mais 25 processos de inscrição, a juntar aos 14 divulgados no início do dia, entre os quais 13 transferências nacionais ou internacionais, sete revalidações de contrato, uma prorrogação, três inclusões no plantel e uma cedência temporária.

Entre os pedidos de inscrição de jogadores estão a revalidação de contrato do júnior Martim Fernandes com o FC Porto, assim como a inscrição pelo Benfica do também júnior Tiago Coser, oriundo do Brasil.

O Famalicão foi o clube mais ativo entre a primeira e a segunda atualizações, tendo registado a inclusão no plantel de Diogo Queirós, bem como as transferências de Jhonder Cádiz, Ivan Dolcek e João Carlos Teixeira.

Ainda entre os emblemas da I Liga, o Estoril Praia inclui no plantel Lucho Vega e oficializou a contratação de Ifeanyi Onwudiwe, enquanto o Paços de Ferreira, além da contratação de Nico Gaitán, registou também o ingresso do júnior Noa Casado no clube.

A transferência do também ainda júnior Leyner Palacios foi registada pelo Vizela, enquanto o Portimonense oficializou a contratação de Ricardo Matos.

No Minho, o Sporting de Braga enviou a documentação para a inclusão no plantel de Bruno Viana e o Vitória de Guimarães prorrogou o contrato de Ibrahima Bamba.

Na II Liga, o Leixões aproveitou o dia de encerramento do mercado para registar a revalidação de contrato com quatro jogadores, nomeadamente Valdir, Rafael Silva, Vasco Ribeiro e German Rojas.

Já o Farense deu entrada da documentação relativa às contratações de Arc-En-Ciel Mintongo e Pedro Albino, enquanto o Académico de Viseu deu conta da transferência de Cheikh Niang e da cedência temporária de Adílio dos Santos.

O Desportivo de Chaves revalidou o vínculo de Guilherme Biscaia, tal como o Varzim o fez com Nicolas Sousa, enquanto o Trofense inscreveu a contratação de Vítor São Bento.

Na primeira nota informativo publicada hoje, estavam registadas, pelo Portimonense, as transferências de Tomás Igreja e Julien Dacosta, enquanto os Paços de Ferreira tinha inscrito Adrian Butzke e Pedro Ganchas.

O Famalicão, por sua vez, tinha registado a contratação de Júnior Kadile e a renovação de contrato de Samuel Lobato, enquanto o Vizela concluiu a contratação de Tianyu Guo, o Gil Vicente inscreveu Guilherme Souza, o Estoril assegurou Gonçalo Gomes e o Arouca oficializou Alan Ruiz.

Na II Liga, o Académico de Viseu registou o empréstimo de Filipe Cardoso, o Casa Pia acrescentou um aditamento ao contrato de Saviour Godwin, a Académica contratou Jorge Figueiró e o Varzim renovou contrato com o júnior Francisco Longras.

Às 22:00 a Liga deverá informar os contratos rececionados até uma hora antes e fará o mesmo "assim que possível" relativamente aos contratos que derem entrada até à meia-noite, hora em que encerram as inscrições.

SYL // NFO

Lusa/Fim