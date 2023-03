"Isso seria um sonho [conseguir um empate], mas os tempos mudaram. Estamos em grande mudança, temos jogadores novos, mas melhores e vamos jogar de peito aberto amanhã [quinta-feira]", perspetivou René Pauritsch, na véspera do encontro da primeira jornada.

O técnico austríaco, de 59 anos, falava em conferência de imprensa para fazer a antevisão ao desafio diante da equipa das 'quinas', um adversário que, segundo o técnico, vai "querer deixar uma boa imagem" na estreia do selecionador Roberto Martínez.

"Para mim não é uma desvantagem [Portugal ter um selecionador novo]. Acho que é algo que vai motivar muito os seus jogadores, o estádio vai estar esgotado e eles vão dar tudo. Vão querer deixar uma boa imagem", defendeu.

Também o capitão de equipa do Liechtenstein marcou presença na conferência, garantindo que, juntamente com os colegas, vai "tentar dificultar a tarefa" aos jogadores lusos e evitar uma goleada.

"Nós temos uma defesa compacta. Vamos tentar dificultar a tarefa a Portugal, fechar as linhas e esperar não levar uma goleada. Podemos marcar um golo, isso seria uma grande consolação. Um golo de honra seria algo fabuloso e não nos vamos render", expressou Nicolas Hasler.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Três dias depois, a equipa das 'quinas' desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19:45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a 'poule' J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).

AJC // MO

Lusa/Fim