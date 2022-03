'Kikas' apresentou-se em bom nível neste confronto contra o seu amigo e colega de treinos Igarashi, terminando a quinta bateria da quarta ronda (oitavos de final) com uma pontuação de 13,56 (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (6,83 e 6,73).

Já o nipónico Kanoa Igarashi, que fala fluentemente português e adotou Portugal como a sua segunda casa, fez 15, 17 pontos (7, 17 e 8), e segue em frente na competição, mantendo viva a esperança de sair desta terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) com a licra amarela, sinónimo de liderança do 'ranking'.

Isto, depois de ter conseguido no sábado a liderança provisória, após a eliminação precoce do havaiano Barron Mamiya do evento de Peniche.

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, começou na quinta-feira e prolonga-se até 13 de março.

