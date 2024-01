A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou hoje as alterações à calendarização da 19.ª e 20.º rondas, motivadas pelo encontro entre Sporting e Braga, que os minhotos venceram por 1-0, qualificando-se para a final da prova, na qual defrontará o vencedor do encontro de hoje, entre Benfica e Estoril Praia.

Os 'leões' defrontam o Casa Pia, 12.º classificado, a partir das 20:45, enquanto os 'arsenalistas', que ocupam o quarto lugar, apenas recebem o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves na quarta-feira, 31 de janeiro, em hora a definir, uma vez que disputam no próximo sábado a final da Taça da Liga.

As alterações na 19.ª jornada têm reflexos na 20.ª, na qual o jogo entre Famalicão e Sporting ficou agendado para sábado, 03 de fevereiro, com início às 18:00, no estádio dos minhotos, e a receção do Sporting de Braga ao Moreirense ocorrerá no dia seguinte, a partir das 20:30.

Programa da 19.ª jornada:

- Domingo, 28 jan

Moreirense - Famalicão, 15:30

Boavista - Portimonense, 15:30

Farense - FC Porto, 18:00

Arouca - Vizela, 20:30

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 29 jan:

Sporting - Casa Pia, 20:45

- Quarta-feira, 31 jan:

Estrela Amadora - Benfica, 20:15

Rio Ave - Estoril Praia, 20:15

Sporting de Braga - Desportivo de Chaves, hora a definir

Programa da 20.ª jornada:

- Sábado, 03 fev:

Portimonense - FC Arouca, 15:30

Famalicão - Sporting, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

- Domingo, 04 fev:

Vizela - Vitória de Guimarães, 15:30

Desportivo de Chaves - Farense, 15:30

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

Estoril Praia - Estrela Amadora, hora a definir

Benfica - Gil Vicente, hora a definir

- Segunda-feira, 05 fev:

Casa Pia - Boavista, 20:15

