Após o nulo registado ao intervalo, os 'merengues' entraram mais decididos no segundo tempo e beneficiaram do 'brilho' de Benzema, que assistiu Asensio e Vinicius Júnior, aos 63 e aos 80, e selou ele próprio o resultado aos 90+1, de penálti.

Com 25 rondas jogadas, o Real Madrid segue no topo da La Liga com 57 pontos, mais sete do que o Sevilha, que defronta no domingo fora o Espanyol, enquanto o Alavés é 19.º com 20 pontos.

Já o Cádiz (18.º com 20 pontos), na condição de visitado, e o Getafe (15.º com 26) empataram a uma bola, com Florentino Luís, emprestado pelo Benfica, a ser lançado no desafio aos 61 minutos.

Os forasteiros adiantaram-se aos seis minutos por intermédio de Borja Mayoral, mas o Cádiz alcançou a igualdade aos 45+2, através de Álvaro Negredo.

