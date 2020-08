"Após a frutuosa reunião de hoje [sábado], temos o prazer de anunciar a criação da Associação dos Jogadores Profissionais de Ténis (PTPA)", escreveu o jogador na rede social Instagram, num texto acompanhado de uma fotografia.

Na fotografia, surgem vários tenistas reunidos num dos 'courts' de ténis de Flushing Meadows, onde terá início na segunda-feira o Open dos Estados Unidos, um dos quatro torneios do 'Grand Slam' ,juntamente com Austrália, Roland Garros e Wimbledon.

Nadal e Federer, que, juntamente com Djokovic, são os jogadores em atividade com mais títulos no ténis, tinham apelado "à união, e não separação" e a ATP (Associação de Ténis Profissional), criada em 1972 e que gere o circuito desde 1990, criticou a iniciativa.

"Reconhecemos as dificuldades que os nossos membros enfrentam atualmente, mas pensamos que é o momento de mostrarmos união e não de divisões internas", considerou a ATP.

Considerações a que Djokovic se mostrou praticamente indiferente, sublinhando ser este o momento certo, que não se trata de um sindicato, não existe um apelo ao boicote e que não haverá um circuito paralelo.

RPM // VR

Lusa/Fim