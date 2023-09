Um golo de Federico Dimarco, um 'tiro' de fora de área de pé esquerdo, após um canto, aos 51 minutos, foi suficiente para os 'nerazzurri', vice-campeões europeus em título, somarem o quinto triunfo em cinco jogos, com 14-1 em golos.

O Inter acabou o jogo reduzido a 10 unidades, face à lesão muscular sofrida sobre o final pelo austríaco Marko Arnautovic - que tinha entrada aos 72 minutos -, numa altura em que Simone Inzaghi já tinha esgotado as substituições.

Em contraste com o conjunto de Milão, o Empoli tem cinco derrotas nas cinco primeiras rondas da Serie A, sem qualquer golo marcado, para 13 sofridos.

Na tabela, o Inter Milão manteve-se com três pontos de avanço sobre o rival AC Milan, que venceu no sábado por 1-0 na receção ao Verona, uma semana depois de ter sido goleado precisamente pelo 'onze' de Simone Inzaghi (1-5).

O conjunto transalpino estreou-se na quarta-feira no Grupo D da 'Champions' com um empate a um golo no reduto da Real Sociedad e na segunda jornada, em 03 de outubro, recebe o Benfica, que começou com um desaire por 2-0 na receção ao Salzburgo.

