De acordo com a imprensa, Scheffler, que após a primeira volta segue na 12.ª posição do torneio 'Major', terá recusado o pedido de um agente policial para parar, nas proximidades do clube de golfe, pouco depois de um acidente de trânsito grave ter causado um enorme engarrafamento.

Um vídeo publicado na rede social X pelo repórter da ESPN Jess Darlington mostra Scheffler algemado e a entrar num carro da polícia.

Na filmagem, é possível ouvir um polícia a dizer: "agora ele vai para a cadeia, e não há nada a fazer sobre isso".

Devido ao acidente, que vitimou mortalmente uma pessoa, a segunda jornada do torneio foi adiada por uma hora e 20 minutos.

Scottie Scheffler que encerrou a primeira volta do torneio, com 67 pancadas, a cinco do líder, Xander Schauffle, deve iniciar a segunda volta às 10:08 locais (14:08, em Lisboa).

AO // AJO

Lusa/Fim