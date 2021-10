Para os 'encarnados', é importante olhar já para o campeonato, até para evitar que se repita o cenário da última jornada, em que a seguir a um jogo da Liga dos Campeões -- 3-0 ao FC Barcelona -, perdeu em casa com o Portimonense (0-1).

A visita ao Vizela (12.º) está marcada para as 18:00 de domingo, um dia depois de Sporting e FC Porto, que estão a um ponto da liderança, entrarem em campo, com os 'leões' a receberem o Moreirense (20:30), e os 'dragões' a visitarem o Tondela (18:00).

Estes jogos que podem colocar pressão na equipa de Jorge Jesus, numa fase em que os rivais, ao contrário das 'águias', apresentam-se depois de vitórias importantes e convincentes na Liga dos Campeões.

Durante a semana, o FC Porto reentrou na discussão do apuramento ao vencer em casa o AC Milan (1-0), num grupo dificílimo, que tem também Liverpool e Atlético de Madrid, enquanto o Sporting atropelou fora os turcos do Besiktas (4-1).

Na I Liga, o campeão Sporting, comparado com as deslocações dos rivais, terá teoricamente uma jornada mais acessível, diante do Moreirense (14.º) que soma uma vitória em oito jogos (em casa com o Arouca) e que na visita ao Dragão foi goleado (5-0).

Já o FC Porto, que entra em campo também no sábado, mas um pouco mais cedo, desloca-se até ao Estádio João Cardoso, para defrontar um Tondela quase a meio da tabela (10.º).

A equipa treinada pelo espanhol Pako Aysterán atravessa o seu melhor momento, com vitórias nas duas últimas jornadas, mas à 'custa' dos últimos classificados, Famalicão (18.º) e Belenenses SAD (17.º), e das duas únicas da I Liga que ainda não venceram.

Uma situação com consequências para o Belenenses SAD, que na quarta-feira anunciou a entrada do treinador Filipe Cândido, para o lugar de Petit.

Filipe Cândido, que estava à frente da União de Leiria, da Liga 3, já deverá orientar os 'azuis' na visita de segunda-feira ao Boavista (oitavo), em jogo com início às 21:15 e que encerra a nona jornada do campeonato.

O Famalicão, o 'lanterna vermelha', igualmente sem vitórias, entra em campo já no sábado, dia em que visita o Santa Clara, numa época também difícil para os açorianos (15.º), apenas com uma vitória e com um segundo treinador, com Nuno Campos a estrear-se na I Liga, após Daniel Ramos ter saído para a Arábia Saudita.

A nona jornada, que se segue à pausa para jogos das seleções e da terceira eliminatória da Taça de Portugal, abre na sexta-feira, com o Vitória de Guimarães (sétimo) a receber o Marítimo (13.º), e fica concluída com dois jogos na segunda-feira.

Boavista e Belenenses SAD disputam o último jogo, pouco depois de Gil Vicente (nono) e Sporting de Braga (sexto), que hoje visita o Ludogorets na Liga Europa, entrarem em campo, num embate com início marcado para as 19:00.

Programa da nona jornada:

- Sexta-feira, 22 out:

Vitória de Guimarães -- Marítimo, 20:15.

- Sábado, 23 out:

Santa Clara -- Famalicão, 14:30 locais (15:30 em Lisboa).

Tondela -- FC Porto, 18:00.

Sporting -- Moreirense, 20:30.

- Domingo, 24 out:

Paços de Ferreira -- Arouca, 15:30.

Vizela -- Benfica, 18:00.

Portimonense -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 25 out:

Gil Vicente -- Sporting de Braga, 19:00.

Boavista -- Belenenses SAD, 21:15.

RPM // PFO

Lusa/Fim