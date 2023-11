Depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção espanhola de futebol, o defesa Alejandro Grimaldo (ex-Benfica) voltou a fazer o 'gosto ao pé', marcando o primeiro golo da partida (e o sexto da época na Bundesliga) aos 23 minutos, e a partida chegou ao intervalo com o Bayer Leverkusen com a vantagem mínima.

Na segunda parte, o domínio da formação da casa sobre o Union Berlim (adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões) materializou-se com mais três golos, da autoria de Odilon Kossounou (57), Jonathan Tah (73) e Nathan Tella (83), e o líder do campeonato alemão garantiu mais três pontos, somando agora 31 ao fim de 11 jornadas.

Por seu turno, o Union Berlim - com o português Diogo Leite no eixo da defesa - é o último classificado com apenas seis pontos, tendo averbado a nona derrota seguida na Liga alemã.

DN // NFO

Lusa/fim