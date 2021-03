O jogo começou bem para a equipa basca, que se mostrou a mais clarividente e objetiva, chegando ao golo à passagem do minuto 21, por Iker Muniain, a finalizar uma incursão à linha e o cruzamento para trás de Inaki Williams.

Este golo mais acentuou as dificuldades que o Atlético denotava desde o primeiro minuto para assumir o controlo do jogo, mas, quando menos se esperava, no derradeiro segundo do tempo de compensação da primeira parte, chegou ao empate por Marcos Llorente, aos 45+2, de cabeça, após cruzamento do francês Thomas Lemar.

Na segunda parte, o Atlético chegou cedo ao golo, num lance de penálti por alegada infração do central Unai Nunez, que deixou muitas dúvidas, sobre o internacional uruguaio Luís Suarez, o qual cobrou o respetivo castigo máximo, pondo o Atlético confortável e como gosta, a defender a vantagem, e pulando para o segundo lugar da lista de melhores marcadores da I Liga, com 18 golos, a um apenas do líder Lionel Messi.

Era altura de Diego Simeone trocar João Félix, como faz quase sempre quando o põe a titular, por Joaquín Correa, ao minuto 67, mas não tardou a fazer o mesmo a Luís Suarez para um médio, Lucas Torreira, e a lançar mais defesas para o relvado, como Kondogbia e Renan Lodi, para defender a magra vantagem, mas tendo para isso de sofrer até ao último segundo.

Com este triunfo, o Atlético passa a ter o mesmo número de jogos do que os seus rivais e a somar 62 pontos, dilatando para seis a distância na liderança para o FC Barcelona, segundo classificado, com 56, e para oito sobre o terceiro, o Real Madrid, que soma 54, enquanto o Atlhetic Bilbau segue em oitavo lugar, com 33.

