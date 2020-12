Com uma longa carreira no Freestyle Motocross, Libor Podmol vai fazer a sua estreia no Dakar em 2021.

Aos 36 anos de idade, o checo passou os últimos 15 anos a fazer “backflips” e “body varials”. Foi campeão do mundo de FMX em 2010 e sagrou-se vice-campeão por seis vezes.

Nos X Games – os jogos olímpicos dos desportos radicais – Podmol foi o primeiro não americano a vencer a medalha de ouro na categoria de “Step Up” em 2013.

A estrela do FMX participou em apenas dos Rallies na sua vida, tendo terminado em lugares do pódio da sua classe no Rally da Grécia e no Andalucia Rally.

Podmol tem vindo a treinar com o seu compatriota, Jan Brabec, ele que já concluiu três vezes na mais mítica prova de todo-o-terreno do mundo.

Na verdade, o plano do checo era participar na edição de 2020, no entanto uma queda num evento de FMX em Munique em Abril de 2019 deixou-o com duas pernas partidas e obrigou-o a adiar o sonho.

Participar no Dakar é um sonho, mas também é uma missão para Libor Podmol. O seu falecido pai participou no Dakar em 1994 mas não conseguiu chegar ao fim da prova. O piloto de FMX quer agora terminar o que o seu pai começou…