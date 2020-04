A Liberty está a fazer pagamentos antecipados às equipas de Fórmula 1 depois dela própria ter sido alvo de um aumento de liquidez de 1.5 mil milhões de dólares, por parte do conglomerado de empresas a que pertence. A Liberty Media anunciou recentemente em comunicado que ‘reformulou’ as suas participações, na Live Nation Entertainment do Grupo Fórmula 1, bem como o stock de tracking SiriusXM, e no meio deste ‘baralhar e voltar a dar’ surgiu com mais 1.5 mil milhões de dólares de valor patrimonial.

Que, entre outras coisas, está a utilizar para ajudar algumas das 10 equipas, que dependem em grande parte dos lucros do desporto e dos patrocínios para correrem. Que, portanto, estão a sentir stress financeiro: “Adiantámos dinheiro antes dos pagamentos das equipas, a algumas equipas. Há casos em que podemos fazer mais do que isso e há outras coisas que podemos fazer para ultrapassar as equipas que precisem de ajuda. Isto não é um livro de cheques aberto, mas estamos a ajudar, pois precisamos delas para correr com sucesso em 2020, 2021, e mais além”, disse Greg Maffei, CEO da Liberty Media, que não identificou as equipas a que foram feitos adiantamentos.