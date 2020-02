Lewandowski lesiona-se no joelho e desfalca Bayern Munique durante quatro semanas O futebolista internacional polaco Robert Lewandowski é 'baixa' no Bayern Munique durante quatro semanas, depois de se ter lesionado num joelho no jogo de terça-feira com o Chelsea, da Liga dos Campeões. desporto Lusa desporto/lewandowski-lesiona-se-no-joelho-e-desfalca_5e56a114979f2f128dea6071





"Estará de fora durante quatro semanas, depois de sofrer uma lesão num joelho diante do Chelsea", informou hoje o Bayern Munique, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Lewandowski esteve em destaque no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Londres, ao fixar, aos 76 minutos, o 3-0 final, depois de ter assistido Gnabry no 1-0 (51 minutos) e 2-0 (54).

O Bayern Munique lidera a Liga alemã de futebol, com 49 pontos, mais um do que o Leipzig, e Lewandowski lidera a lista de melhores marcadores, com 25 golos marcados, mais quatro do que Timo Werner, do Leipzig.

