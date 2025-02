O checo Patrik Schick (nove minutos) e o francês Amine Adli (45) garantiram o êxito dos 'farmacêuticos', que vinham de dois empates e consolidaram o segundo lugar, agora com 50 pontos, na véspera da receção do Bayern, dos internacionais portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha, com 55, ao Eintracht Frankfurt, terceiro classificado, com 42.

Schick alcançou mesmo o egípcio Omar Marmoush, transferido em janeiro do Frankfurt para o tetracampeão inglês Manchester City, na vice-liderança dos melhores marcadores da prova, ambos com 15 golos, abaixo dos 21 do inglês Harry Kane, do Bayern Munique.

No fundo da classificação prossegue o Holstein Kiel, sem triunfos há seis desafios e com apenas 13 pontos, a oito da zona de manutenção direta e a dois da vaga de acesso ao play-off, na qual está provisoriamente o Bochum, 16.º e antepenúltimo colocado, com 15.

O conjunto da Vestfália esteve a vencer na casa do Wolfsburgo, com um tento do sérvio Erhan Masovic (50 minutos), mas os anfitriões, que utilizaram Tiago Tomás até aos 58, reagiram pelo sueco Mattias Svanberg (81) e mantêm-se invictos há seis partidas (1-1).

Ao somar 34 pontos, o Wolfsburgo igualou no oitavo lugar o Borussia Mönchengladbach, que perdeu na receção ao Augsburgo (3-0), com um 'hat-trick' do francês Alexis Claude-Maurice (55, 61 e 70 minutos), alinhando em inferioridade numérica durante quase uma hora, devido à expulsão com cartão vermelho direto do guarda-redes suíço Jonas Omlin.

Pontuando pela sétima ronda seguida e ditando a primeira derrota do Mönchengladbach em cinco duelos, o Augsburgo subiu a 10.º, com 31 pontos, passando o Werder Bremen, derrotado na sexta-feira em Friburgo (5-0), e o Borussia Dortmund (menos um jogo), tal como o Mainz suplantou de forma provisória Leipzig e Estugarda rumo ao top 5, com 38.

Na receção ao St. Pauli, 14.º, com 21 pontos, o sul-coreano Jae-sung Lee (67 minutos) e Paul Nebel (90+5) selaram a segunda vitória consecutiva (2-0) e o terceiro encontro sem perder dos anfitriões, agora em zona de entrada nas provas europeias da próxima época.

O programa do dia da 23.ª jornada da Liga alemã encerra a partir das 18:30 locais (17:30 em Lisboa), com a receção do vice-campeão europeu Borussia Dortmund, 11.º colocado, que, na quarta-feira, tinha afastado o detentor do título português Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao Union Berlim, 13.º, de Diogo Leite.

