"Leonardo Spinazzola foi operado hoje para recuperar o tendão de Aquiles da perna esquerda, após a lesão sofrida durante a vitória da Itália sobre a Bélgica na Euro 2020, em 02 de julho", informaram os romanos no seu sítio da internet.

A cirurgia, que foi realizada em Turku, Finlândia, pelo especialista Lasse Lempainen, e sob a observação do responsável clínico da Roma, Massimo Manara, foi "concluída com sucesso", informou o emblema da capital italiana.

"A condição do jogador e o provável período de recuperação continuarão a ser avaliados nas próximas semanas", acrescentou.

O cirurgião finlandês Lasse Lempainen também foi o responsável pela operação recente ao joelho direito feita ao avançado do FC Barcelona Ousmane Dembélé, que se lesionou ao serviço da França no Euro2020, no jogo contra a Hungria,

DN // AJO

Lusa/fim