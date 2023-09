"Decidi, depois de muito sofrimento, recorrer a uma ação judicial contra a Juventus. Li e ouvi tantas coisas falsas vindas do clube e do treinador", explicou Bonucci, que agora representa os alemães do Union Berlim.

Numa longa entrevista dada ao grupo Mediaset, o experiente central, de 36 anos, confessou que se sentiu humilhado e explicou o porquê.

"Giuntoli (o diretor desportivo) e Manna (seu braço direito) vieram à minha casa para me dizer que eu não fazia mais parte do grupo e que minha presença era um obstáculo ao desenvolvimento da equipa. Ouvir isso, depois de disputar mais de 500 jogos por este clube, foi uma humilhação", manifestou o colega de equipa do português Diogo Leite no Union Berlim.

O defesa, internacional por 121 ocasiões pela 'squadra azzurra', deixou claro que este procedimento legal "não é uma questão de dinheiro": "Se houver danos, serão doados a instituições de caridade".

Bonucci tinha mais um ano de contrato com a Juve, clube no qual passou a maior parte da carreira [12 épocas, entre 2010 e 2013], com exceção da época 2017/18, quando alinhou no AC Milan, mas acabou por rumar ao emblema da capital germânica, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões.

