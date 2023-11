No domingo, os dois emblemas vão subir ao relvado do Estádio da Luz apenas separados por três pontos, mas em condições bem opostas, com o técnico Roger Schmidt pressionado e já alvo de alguma contestação no comando dos campeões nacionais, enquanto Rúben Amorim pode consolidar o comando do campeonato e a candidatura do clube de Alvalade ao título.

No duelo que fecha a ronda, o Sporting vai à Luz não só defender a liderança, e tentar até fugir nela, mas também a invencibilidade no campeonato, com um registo de nove vitórias e apenas um empate, esse no campo do Sporting de Braga (1-1), no primeiro grande teste da temporada até agora.

Já o Benfica, em termos numéricos, está na luta pelo título e tem apenas mais um desaire que os 'leões' na prova, mas o nível exibicional tem deixado os adeptos bem preocupados, juntamente com a campanha na Liga dos Campeões, até agora um das piores de sempre, com zero pontos e já com a eliminação confirmada.

Por isso mesmo, o Benfica, e Roger Schmidt, vão chegar 'sob brasas' à Luz e ao dérbi, não só pelo adeus precoce à 'Champions', mas sobretudo pela imagem deixada no jogo com a Real Sociedad (3-1) durante a semana, em que os 'encarnados' poderiam ter sofrido uma goleada histórica em San Sebastián.

Não é só o resultado com o rival basco que tem levantado protestos nos adeptos 'encarnados', mas toda uma série de exibições 'cinzentas' nos últimos dois meses e também dúvidas sobre os reforços, com o avançado brasileiro Arthur Cabral no topo dessa lista.

Existe a dúvida se Schmidt, que continua a não contar com Bah, Kokçu e Neres, todos devido a lesão, vai manter a tática dos três centrais e também João Neves como ala direito, algo que acabou por correr muito mal perante a Real Sociedad.

Já o Sporting vem de um triunfo na Liga Europa com os polacos do Rakow (2-1), que reforçou os 'leões' no apuramento da Liga Europa, mas que, sobretudo, permitiu poupar algumas das principais unidades, como o sueco Gyökeres, a grande figura da temporada, que falhou esse jogo por castigo.

O Benfica-Sporting está agendado para as 20:30 e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

LG // AJO

Lusa/fim