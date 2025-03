O jogador equatoriano, de 24 anos, chegou ao clube minhoto no último defeso, por empréstimo do Red Bull Bragantino, do Brasil.

A SAD famalicense justifica esta aposta na continuidade do atleta com as qualidades evidenciadas desde a sua chegada.

Embora tenha tido apenas uma utilização na equipa principal, na vitória em Barcelos, Léo Realpe tem sido uma presença assídua no banco de suplentes e tem demonstrado o seu potencial nas diversas equipas do clube.

Em declarações aos canais de comunicação do Famalicão, Léo Realpe manifestou o seu contentamento com a continuidade no clube: "Sinto-me muito feliz e honrado. Era um objetivo que tinha estabelecido assim que cheguei no início da temporada e, como tal, não poderia estar mais orgulhoso".

O defesa garantiu ainda o seu compromisso com o projeto famalicense, destacando o significado deste novo vínculo: "Este voto de confiança deixa-me ainda mais apaixonado pelo clube e, simultaneamente, aumenta a minha responsabilidade, pelo que continuarei a trabalhar com afinco e resiliência, algo que me caracterizou".

JYA // AO

Lusa/fim