Beckenbauer, de alcunha 'Kaiser', ou 'Imperador', é uma das mais emblemáticas figuras do futebol no século XX e um de três a vencer dois Mundiais, um como jogador e outro como treinador (Mário Zagallo e Didier Deschamps), tendo vencido ainda o título europeu em 1972, sempre com a Alemanha Ocidental.

O antigo defesa e médio, tido como um dos melhores futebolistas de todos os tempos, foi ainda um dos destaques da ascensão do Bayern de Munique a potência mundial, vencendo três vezes a Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), tendo ganho a Bola de Ouro em 1972 e 1976.

