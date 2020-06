Em Vicarage Road, os golos só surgiram no final do encontro, com o Chilwell a marcar aos 90 minutos para o Leicester e Craig Dawson a empatar para a equipa da casa, já em tempo de descontos, aos 90+3.

A equipa do defesa português Ricardo Pereira, que continua a recuperar de uma lesão num joelho, segue no terceiro lugar com 54 pontos, menos seis do que o City, de Bernardo Silva e João Cancelo, que na segunda-feira recebe o Burnley.

Na quarta posição, a seis pontos do Leicester, campeão inglês em 2015/16, segue o Chelsea, que no domingo visita o Aston Villa.

O Watford fugiu à zona de despromoção, ocupando provisoriamente o 16.º lugar, com mais um ponto do que o West Ham e o Bournemouth, e mais dois do que o Aston Villa, os seus adversários mais diretos, que têm todos um jogo a menos.

A liga inglesa é liderada pelo Liverpool, com 22 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que está bem encaminhado para conquistar um título que lhe foge há 30 anos.

AO // AJO

Lusa/Fim