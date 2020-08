"Ele [Ledley King] tem uma enorme afinidade com este clube e os adeptos apreciam o quanto conseguiu alcançar como um verdadeiro 'spur', tanto dentro como fora de campo", referiu José Mourinho em declarações ao sítio oficial do Tottenham.

O antigo defesa internacional inglês Ledley King, de 39 anos, passou toda a sua carreira profissional de 13 anos no Tottenham, emblema pelo qual realizou 323 jogos, e, desde que se retirou em 2012, desempenhava as funções de embaixador do clube.

"Desenvolvemos um bom relacionamento desde que cheguei e espero usar a sua experiência e discernimento para apoiar o trabalho que estamos a fazer com a equipa", disse ainda José Mourinho.

Ledley King, que ajudou a conquistar a Taça da Liga de 2008, o último grande troféu do Tottenham, vai ser analista tático da equipa de José Mourinho, em substituição do português Ricardo Formosinho, que deixou os 'spurs' no final da época 2019/20.

"Estou extremamente satisfeito por receber Ledley no grupo da equipa principal, enquanto continuamos os nossos preparativos para a nova temporada", acrescentou o treinador português.

O Tottenham terminou a última 'Premier League' na sexta posição, lugar que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Europa de 2020/21. A nova temporada começa em setembro.

APS // PFO

Lusa/Fim