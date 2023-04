Leclerc fez a sua melhor volta na derradeira tentativa, em 1.40,203 minutos, enquanto o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), segundo classificado e dominador da primeira fase da temporada, ficou-se por 1.40,391.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o terceiro, com o tempo de 1.40,495 minutos.

A Ferrari deu um salto em frente nesta prova, conseguindo melhorar nas curvas lentas, enquanto os Red Bull continuam a dominar em velocidade de ponta.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o quarto, com 1.41,016 minutos, à frente do primeiro Mercedes, o do britânico Lewis Hamilton, que foi quinto, com 1.41,177.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que foi terceiro classificado nas primeiras três provas da temporada, foi hoje o sexto mais rápido, com o tempo de 1.41,253 minutos, a mais de um segundo do mais rápido.

De fora da Q3 e, por isso, dos 10 mais rápidos, ficou o britânico George Russell (Mercedes), que partirá no domingo do 11.º lugar da grelha.

A qualificação foi interrompida por duas vezes, devido aos acidentes do neerlandês Nick de Vries (Alpha Tauri) e do francês Pierre Gasly (Alpine), ambos na curva três do circuito de Baku.

Esta foi a 19.ª 'pole position' da carreira de Leclerc, e primeira da temporada.

O GP do Azerbaijão marca a estreia do novo formato de corridas sprint, que será utilizado em seis das 23 provas da temporada.

Assim, no sábado disputa-se uma segunda qualificação (shootout), que vai definir a grelha de partida para a corrida sprint da tarde (17 voltas, correspondendo a um terço da distância da corrida principal).

A qualificação de hoje definiu a grelha de partida para a corrida principal, no domingo, com 51 voltas.

Max Verstappen chega como líder do campeonato, com 69 pontos, mais 15 do que o seu companheiro de equipa, Sérgio Pérez, que é segundo.

AGYR // PFO

Lusa/Fim