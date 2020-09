Na 'bolha' de Orlando, o veterano jogador de 35 anos não permitiu que os Nuggets sonhassem com nova reviravolta, depois de virarem de 1-3 para 4-3 face a Utah Jazz e Los Angeles Clippers, ao somar 38 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências.

O '23' dos Lakers acertou 15 de 25 lançamentos de campo (60%) e foi letal no último período, com 16 pontos, incluindo nove seguidos para a sua equipa, depois de uma assistência para o 'triplo de Danny Green, que passaram o resultado de 103-99 para 115-103, sentenciado o encontro com 1.57 minutos para jogar.

"Os meus companheiros de equipa disseram-me para os guiar e era minha responsabilidade fazer as jogadas certas e tomar as decisões corretas no campo para nos fazer ganhar jogos", explicou LeBron James, apenas o quarto jogador a atingir 10 finais da NBA, sendo esta a nona em 10 épocas -- só venceu três.

No quinto embate com os Nuggets, destaque também para os 27 pontos de Anthony Davis, com 50% nos 'tiros' de campo (oito em 16), num embate em que Alex Caruso e Danny Green marcaram ambos 11 e Dwight Howard somou nove pontos e nove ressaltos.

Por seu lado, o sérvio Nikola Jokic e Jerami Grant, ambos com 20 pontos, e Jamal Murray, com 18, comandaram os Nuggets, que procuravam a primeira final.

Os Lakers estão na final 10 anos depois e procuram o 17.º título, o registo recorde dos Boston Celtics, que ainda poderão ser os adversários, caso consigam dar a volta ao 2-3 face aos Miami Heat, na final da Conferência Este. O sexto jogo é hoje.

