O extremo do AC Milan sofreu um toque no treino de segunda-feira e ficou no ginásio a fazer trabalho de recuperação, enquanto o avançado do Liverpool só na manhã de hoje chegou a Lisboa e não foi a tempo de participar na sessão.

De resto, o médio Vítor Ferreira continua isolado do grupo, depois de ter testado positivo para a covid-19, e irá falhar o encontro no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na quinta-feira.

Nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo à disposição do selecionador luso, Fernando Santos, efetuou os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, antes iniciar uma situação de jogo ao longo do campo.

No Grupo 2 da Liga das Nações A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 09 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

