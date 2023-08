Vencedor das duas primeiras etapas em linha, Linarez vai procurar defender a liderança da geral, mas também conquistar a terceira vitória consecutiva no final dos 191,8 quilómetros entre Sines e Loulé, cidade que regressa ao percurso da Volta após 20 anos de ausência.

A partida para a terceira tirada é dada às 12:15, na Avenida Vasco da Gama, em Sines, com o pelotão a percorrer, depois, 54,6 quilómetros até encontrar a primeira meta volante do dia, em Odemira.

Seguem-se as de Ourique (102,7) e de Almodôvar (131,3), numa jornada em que a principal dificuldade serão as temperaturas elevadas que se vão fazer sentir.

Ainda assim, antes de chegarem à Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, por volta das 17:25, no regresso da prova ao Algarve após cinco anos de ausência, os ciclistas encontram duas contagens de montanha de quarta categoria, no Pico do Mú (151,2), e na Cruz da Assumada (185,3).

A terceira etapa será novamente reservada aos sprinters, com Linarez a ter especial atenção ao checo Daniel Babor (Caja Rural), que é segundo na geral, a sete segundos, uma desvantagem recuperável com as bonificações distribuídas no final e nas metas volantes. O português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) é terceiro, a 10.

