Linarez, que já tinha erguido os braços na quinta-feira, bateu o espanhol Miguel Fernandez (Burgos-BH), segundo, e o checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA), terceiro, para voltar a vencer ao cabo de 4:16.32 horas, necessárias para cumprir os 177,2 quilómetros entre Abrantes e Vila Franca de Xira.

O venezuelano é o novo líder da geral, devido às bonificações de tempo atribuídas aos primeiros a cortar a meta, com Babor a sete segundos, no segundo lugar, e o anterior líder, Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolo), a 10, em terceiro.

No sábado, a terceira etapa liga Sines a Loulé em 191,8 quilómetros, com três metas volantes (Odemira, Ourique e Almodôvar) e duas contagens de montanha de quarta categoria (Pico do Mú e Cruz da Assumada), ambas já perto da chegada.

SIF // VR

Lusa/fim