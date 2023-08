O lançador do Benfica é o único atleta luso em competição no sétimo dia, disputando o Grupo A da qualificação, a partir das 10:10 locais (09:10 em Lisboa), no Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara.

Leandro Ramos entra nesta fase com o 14.º melhor arremesso do ano, a 81,62 metros, abaixo da marca de qualificação direta para a final, fixada em 83 ou para os 12 primeiros entre os dois agrupamentos.

O alemão Julian Weber, campeão da Europa, detém a melhor marca do ano entre os presentes no Grupo A, com 88,72, seguido do indiano Neeraj Chopra (88,67), prata em Oregon2022, e do granadino e bicampeão do mundo Anderson Peters (85,88).

O atleta natural de Oliveira do Bairro, que tem como recorde pessoal 84,78 metros, vai disputar os seus segundos Mundiais, depois de ter sido 22.º em Oregon2022, na estreia lusa no concurso do dardo masculino.

A final do dardo está marcada para domingo, às 20:15 locais (19:15 em Lisboa).

- Sexta-feira, 25 ago:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

10:10 (09:10) Lançamento do dardo (M) - qualificação Leandro Ramos

