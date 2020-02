Lazio vence Génova e mantém-se a um ponto da Juventus A Lazio manteve-se hoje a um ponto da líder e octocampeã Juventus ao vencer por 3-2 na visita à Génova, em jogo da 25.ª jornada da Liga italiana de futebol, que teve quatro jogos adiados. desporto Lusa desporto/lazio-vence-genova-e-mantem-se-a-um-ponto-da-_5e528956f000f412c3b5e30b





O defesa central Marusic marcou primeiro para os romanos, logo aos dois minutos, e, na segunda parte, o melhor marcador da Serie A, Immobile, ampliou a vantagem, com o seu 27.º golo no campeonato, aos 51, antes de Cassata reduzir, aos 57.

O suplente Cataldi assinou o terceiro golo da Lazio, aos 71, antes de Criscito fixar o resultado final, aos 90, na conversão de uma grande penalidade.

O terceiro triunfo consecutivo da formação comandada por Simone Inzaghi, que não perde desde a quinta jornada, manteve a Lazio na segunda posição da Serie A, com 59 pontos, menos um do que a Juventus, que no sábado venceu por 2-1 no terreno da SPAL, com um golo de Cristiano Ronaldo.

A Lazio destacou-se provisoriamente do Inter Milão, que soma 54 e cujo jogo de hoje, frente à Sampdoria, foi adiado devido ao surto do coronavírus.

Além do jogo dos 'nerazzurri', foram também adiados os jogos Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, na sequência da identificação de novos casos de infeção por Covid-19.

O único jogo que ainda vai ser realizado hoje para a Serie A vai ser a receção da Roma, treinada por Paulo Fonseca, ao Lecce.

