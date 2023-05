Em Milão, Bennacer, aos 17 minutos, e Théo Hernández, aos 29, marcaram para a equipa da casa, numa altura em que o avançado português já tinha sido substituído, aos 11 minutos, por Alexis Saelemaekers, devido a queixas musculares.

Rafael Leão está assim em dúvida para o duelo de quarta-feira com o rival Inter Milão, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Após o triunfo, o AC Milan segue na quinta posição, com 61 pontos, enquanto a Lazio mantém provisoriamente a vice-liderança, com 64 pontos, mais um do que a Juventus, que é terceira, e que no domingo visita a Atalanta.

O Inter Milão impôs-se por 2-0 no terreno da Roma, orientada por José Mourinho e com Rui Patrício como titular na baliza, e segue na terceira posição, com 63 pontos.

Dimarco, aos 33, e Lukaku, aos 74, apontaram os golos dos 'nerazzurri', num jogo que 'atirou' a Roma para fora dos lugares que dão acesso às competições europeias da próxima temporada.

A formação de José Mourinho segue no sétimo lugar, em igualdade pontual (58) com a Atalanta, sexta, e com 12 pontos de vantagem sobre a Fiorentina, que é oitava.

A Serie A é liderada pelo Nápoles, que na quinta-feira, na ronda anterior, confirmou matematicamente a conquista do título de campeão. Os napolitanos jogam nesta 34.ª jornada diante da Fiorentina, no domingo, no Estádio Diego Armando Maradona.

