O internacional espanhol, de 21 anos, que na última época foi habitual titular nos 'leões', sofreu em 15 de julho uma luxação na articulação superior do joelho direito, num jogo particular com o Belenenses SAD, e falhou o arranque da época 2021/22 do Sporting.

Porro não jogou no triunfo na Supertaça frente ao Sporting de Braga (2-1), nem na estreia na I Liga, na sexta-feira, competição em que defende o título de campeão e 'arrancou' com uma vitória em casa frente ao Vizela, por 3-0.

No treino de hoje, na academia de Alcochete, o treinador Rúben Amorim já pôde contar em pleno com Porro, mas de fora permanece o lateral esquerdo Nuno Mendes, que "continua a realizar tratamento" a uma entorse no tornozelo esquerdo.

Na terça-feira, os 'leões' voltam a treinar em Alcochete, a partir das 10:00, em mais uma sessão de preparação da visita de sábado ao Sporting de Braga, em jogo da segunda jornada do campeonato, com início às 20:30.

