O espanhol, de 26 anos, assinou um contrato válido por três temporadas e revelou que Adrián Marín, lateral que foi emprestado pelo Granada aos minhotos na época passada, ajudou à concretização da mudança.

"É um desafio muito bom vir para a Liga portuguesa. É um campeonato muito competitivo e espero ajudar a equipa a terminar o mais acima possível na classificação. O Adrián Marín falou-me muito bem do clube. Fiquei impressionado com tudo o que pude conhecer e penso que será um clube que me ajudará a crescer", declarou ao sítio do clube.

Campeão europeu de sub-21 por Espanha em 2019, Aguirregabiria disputou 24 jogos em 2021/22 ao serviço do Alavés, que foi despromovido à segunda divisão espanhola.

