O técnico de 67 anos, que passou as últimas três épocas no Antuérpia, assinou um contrato por dois anos e vai imediatamente pegar na equipa, depois das duas derrotas sofridas nas primeiras duas jornadas do campeonato.

Bölöni é responsável pelo último campeonato conquistado pelo Sporting, em 2001/02, tendo também vencido uma Taça de Portugal e uma Supertaça na sua passagem pelo clube de Alvalade.

O Gent é terceiro clube belga comandado pelo romeno, depois do Antuérpia, com quem conquistou uma Taça da Bélgica, e do Standard Liège, que levou ao título em 2008/09.

