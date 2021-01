O 'rookie' LaMelo Ball alcançou este feito com 19 anos e 140 dias, superando Markelle Fultz, que, em abril de 2018, então ao serviço dos Philadelphia 76ers, apontou 13 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, com 19 anos e 317 dias.

O terceiro jogador escolhido no 'draft' de 2020 tornou-se no quinto estreante na NBA a conseguir um 'triplo-duplo'.

"Um estreante de 19 anos não costuma jogar assim. É raro ver-se o que nós vimos", admitiu o treinador dos Hornets, James Borrego.

LaMelo Ball já tinha estado perto de um 'triplo-duplo' na sexta-feira, quando registou 12 pontos, 10 ressaltos e nove assistências no triunfo da formação da Carolina do Norte diante dos New Orleans Pelicans, do seu irmão Lonzo Ball.

