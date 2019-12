Laia Sanz: “2020 será o ano com o nível mais alto” iloto espanhola está prestes a enfrentar o seu décimo Rally Dakar como membro central da GasGas, depois de cinco temporadas consecutivas com a KTM, com o principal objectivo de terminar a prova, também pela décima vez. desporto MotoSport desporto/laia-sanz-2020-sera-o-ano-com-o-nivel-mais_5dfa6cc5dc6e6579b9a77e4e





A piloto espanhola está prestes a enfrentar o seu décimo Rally Dakar como membro central da GasGas, com o principal objetivo de terminar a prova, também pela décima vez.

“É uma grande mudança. A GasGas juntou-se ao grupo KTM e é uma honra para mim ser escolhida como embaixadora da marca. É uma grande oportunidade para mim e acho que no futuro posso contribuir com projetos muito interessantes”.

Desde que Laia Sanz

quebrou a barreira do décimo lugar alcançado por uma mulher no ranking geral do

Rally Dakar em 2015, superar essa marca tornou-se seu objetivo de sonho. Na

edição 2020, a piloto da GasGas estará focada em alcançar essa marca que

permanece no seu horizonte.

“O primeiro objetivo é chegar à meta”, afirma Laia Sanz. “Terminar um Dakar nunca é fácil e, felizmente, fui capaz de o fazer em todas as edições em que participei. Espero o mesmo deste ano, embora também gostasse de obter um bom resultado e continuar na linha dos últimos anos”.

É de relembrar que Sanz ficou de fora de quase toda a temporada de 2018 e colocou em risco de participação no Dakar 2019 depois de contrair febre Q combinada com o vírus Epstein-Barr. Apesar de não estar totalmente recuperada, terminou na 12ª posição, igualando a sua segunda melhor classificação naquele que é o rally mais difícil do mundo.

“Nem

me quero lembrar de como estava há um ano atrás. Foi o pior momento não só da

minha carreira, mas também da minha vida. Não valorizamos a nossa saúde até que

algo nos acontece. Passei um mau bocado, também psicologicamente, porque não

estou habituada e ter de ir do sofá para a cama e da cama para o sofá durante

meses… Foi muito difícil”, relembra a piloto catalã.

Laia Sanz, também apelidada de “Rainha do Dakar”, é, normalmente, pouco otimista antes das provas e o Dakar não é exceção. “É difícil para mim prever o resultado, porque temos um Dakar que é totalmente desconhecido para todos. Será certamente o ano com o nível mais alto. Quando vejo a lista de inscritos é um pouco difícil pensar que posso terminar no top 15, mas isso acontece um pouco todos os anos”, explica Laia Sanz.

Foto: Laia Sanz