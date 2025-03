"O que temos de fazer é chegar às duas últimas jornadas numa posição muito boa para conquistar o título. Isso é que é o mais importante", atirou o técnico dos 'encarnados', no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Gil Vicente.

O Benfica joga em Barcelos, na sexta-feira, em partida em atraso da 24.ª jornada da I Liga, e, se vencer, iguala o Sporting no topo da classificação, com 62 pontos.

Os 'encarnados' recebem os 'leões' na 33.ª e penúltima jornada e visitam, na última, o Sporting de Braga, que segue em quarto lugar, com os mesmos 53 pontos que o terceiro classificado, o FC Porto.

"Volto a repetir o que disse atrás: o campeonato, em função das últimas jornadas, dos confrontos diretos que ainda faltam disputar, é uma corrida a quatro", insistiu Lage.

Para além dos confrontos com os campeões nacionais e os minhotos, o Benfica ainda visita o FC Porto, em 05 de abril, na 28.ª jornada, a mesma em que o Sporting recebe o Sporting de Braga, no dia seguinte.

Questionado sobre se, em função de todos os confrontos diretos, os candidatos ao título ainda têm margem para errar, o técnico preferiu "não olhar muito para a frente", mas esclareceu o seu ponto de vista em relação ao objetivo delineado para as últimas rondas.

"Como olhamos para as duas últimas jornadas e temos confrontos diretos com os adversários diretos, acredito que é isso que temos de fazer, que tem de ser o nosso objetivo chegar a esse momento para disputar o campeonato", resumiu.

Nesse sentido, o treinador que já foi campeão pelo clube da Luz, em 2019, desvalorizou a importância de vencer na visita ao Gil Vicente, no acerto do calendário, para igualar o líder, lembrando que a equipa já chegou a "entrar em campo com 11 pontos de diferença" para o primeiro lugar, mas reforçou a importância de manter o foco no presente.

"Estamos a falar de nove jogos para o final, que são sensivelmente sete semanas. É concentrar a nossa energia no que temos de fazer em cada momento. Por isso, o jogo de amanhã [sexta-feira] é importante, é uma final porque há nove jogos para o fim, mas a importância é a dos três pontos que temos de vencer", concluiu.

O encontro tem início previsto para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Enquanto as 'águias' estão na segunda posição, o Gil Vicente, agora orientado por César Peixoto, que sucedeu a Bruno Pinheiro, não vence desde o triunfo sobre o FC Porto (3-1), na 18.ª jornada, e segue em 14.º lugar, com 23 pontos, os mesmos que Estrela da Amadora (15.º) e AVS (16.º), equipa que se encontra em lugar de acesso ao play-off.

SYL // MO

Lusa/Fim