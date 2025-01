O argentino esteve ausente no triunfo sobre o Famalicão, na sexta-feira, devido a uma lesão muscular, mas participou hoje, pelo menos, nos primeiros 15 minutos do treino dos 'encarnados', abertos à comunicação social.

"Ainda temos mais um dia para analisar. O mais importante é que treinou, esteve com os colegas. Ele é um jogador experiente, amanhã vou falar com ele para perceber o estado dele. Agora, se [há] uma coisa [que] eu sei, [é que] ele está pronto", afirmou o técnico dos 'encarnados', em conferência de imprensa, no Seixal.

Sem se deter, Lage explicou que o argentino "gosta de jogar estes jogos", mas explicou que terá de "perceber o que é melhor para a equipa e para o atual momento do jogador" antes de tomar uma decisão.

Depois, questionado sobre se poderá lançar Di María e Schjelderup na mesma equipa, admitiu essa possibilidade.

"Já vimos o Di María e o Schjelderup [no mesmo 'onze']. Tudo pode acontecer. Agora, o que é importante é aquilo que o [Leandro] Barreiro acabou de dizer: independentemente do estatuto, da idade, é estarem prontos para jogar", vincou.

O técnico, de resto, teceu vários elogios a Leandro Barreiro, que fez também a antevisão do encontro contra os catalães e admitiu que "ter a confiança do treinador é sempre importante", mas lembrou que "um jogador não tem de jogar todos os jogos".

"O importante é que estejam prontos para ajudar a qualquer momento, como eu estive, como outros estão. É sempre importante, quando um jogador entra, dar o máximo para que a equipa no fim do jogo tenha os três pontos", afirmou o médio, que esteve em destaque ao conseguir um 'hat-trick' ao Famalicão.

Ao seu lado, Lage ouviu as palavras do luxemburguês e iniciou as suas declarações destacando que "a conferência [de imprensa] do Leandro [Barreiro] foi muito boa".

"Isto é um soldado! Isto é o soldado que todos os treinadores querem ter numa equipa. Fica mais uma vez o elogio. Dentro de campo está a corresponder e fora de campo fez uma intervenção muito boa", comentou o técnico.

O Benfica recebe o FC Barcelona na terça-feira, em partida da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

A equipa orientada por Bruno Lage segue em 15.º lugar, em posição de apuramento para o 'play-off', com 10 pontos, e ainda tem possibilidades matemáticas de alcançar a qualificação direta para os oitavos de final, mas o técnico preferiu focar-se em "vencer o jogo" de terça-feira.

"Nós ainda estamos com possibilidade de conquistar esses 15 pontos [que podem valer apuramento direto nos oito primeiros lugares], mas o que temos de fazer é: foco no jogo de amanhã [terça-feira], jogar bem, criar as nossas oportunidades de golo, vencer o jogo, lutar por isso e, depois, logo veremos se conseguimos chegar a essa meta", apontou o treinador.

Nas primeiras seis jornadas, o Benfica venceu o Estrela Vermelha (2-1, fora), o Atlético de Madrid (4-0, casa) e o Mónaco (3-2, fora), empatou com o Bolonha (0-0, casa) e perdeu com o Feyenoord (3-1, casa) e o Bayern Munique (1-0, fora).

Já o FC Barcelona, que segue em segundo lugar na tabela de 36 clubes que disputam a 'Champions', com 15 pontos, entrou a perder com o Mónaco (2-1, fora), mas, depois, venceu consecutivamente Young Boys (5-0, casa), Bayern Munique (4-1, casa), Estrela Vermelha (5-2, fora), Brest (3-0, casa) e Borussia Dortmund (3-2, fora).

