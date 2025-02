"É um facto que o nosso grande objetivo é o campeonato, mas só voltamos a jogar para o campeonato dentro de alguns dias, portanto, o nosso foco total é o jogo de amanhã [quarta-feira]. Vamos defrontar uma belíssima equipa, estamos 100% comprometidos e o foco é total nesse jogo, porque queremos muito chegar à final e vencer o troféu", apontou o técnico, no Seixal.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida dos quartos de final da prova 'rainha' do futebol português, as contas do campeonato foram tema em várias respostas do técnico, que recusou, no entanto, comentar as palavras do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que acusou o Benfica de tratar os adeptos como "estúpidos".

"Preocupo-me com o Sporting quando jogo com o Sporting. Por isso, o Sporting que me preocupa neste momento é o Sporting de Braga", desabafou.

Na mesma linha, questionado sobre se está de acordo com o comunicado dos 'encarnados', que acusaram os 'verde e brancos' de exercerem pressão sobre os árbitros, voltou a ser breve.

"O que eu acho é que tem de se dar condições a toda a gente para entrar em campo e fazer o seu melhor. O que eu controlo é o rendimento da minha equipa e é isso que me preocupa", desvalorizou.

Depois, voltou ao encontro dos quartos de final frente à equipa orientada por Carlos Carvalhal, e partilhou com o técnico de quem já foi adjunto a tese de que o favoritismo para passar a eliminatória é repartido de igual forma pelos dois clubes.

"Não tenho nenhum problema em partilhar o [favoritismo de] 50/50, porque conheço muito bem, quer o 'mister' [Carlos Carvalhal], quer a equipa técnica, e sei a forma como preparam os jogos. Depois, é um jogo a eliminar e tudo pode acontecer", comentou o treinador dos 'encarnados'.

Ainda assim, apesar de procurar manter o foco na Taça de Portugal, Lage acabou por voltar às contas do campeonato para deixar mais elogios ao adversário de quarta-feira, incluindo-o no grupo de candidatos ao título.

"Pela forma como as últimas jornadas estão organizadas nos últimos jogos, o [Sporting de] Braga também ainda pode ter uma palavra a dizer sobre este campeonato. Por isso, incluo-o neste lote de equipas que podem vencer o campeonato", afirmou o treinador do clube da Luz.

O Benfica recebe o Sporting de Braga na quarta-feira, em partida dos quartos de final da Taça de Portugal com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

A equipa orientada por Bruno Lage segue, neste momento, em segundo lugar no campeonato, com os mesmos 53 pontos que o líder, o Sporting, seguidos por FC Porto e Sporting de Braga, ambos com 47 pontos.

Os dois clubes já se defrontaram por duas vezes na presente temporada, tendo os minhotos vencido na Luz, para o campeonato, por 2-1, enquanto os 'encarnados' levaram a melhor nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, por 3-0.

Para chegar aos 'quartos' da Taça, o Benfica eliminou o Pevidém (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, assim como o Estrela da Amadora (7-0, casa) e o Farense (3-1, fora), ambos da I Liga.

Já o Sporting de Braga afastou o 1.º de Dezembro (2-1, fora), da Liga 3, o Leixões (2-0, fora), da II Liga, e o Lusitano de Évora (2-1, casa), do Campeonato de Portugal.

SYL // JP

Lusa/Fim