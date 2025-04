"Sim, mas a escolher e decidir o melhor 'onze' para vencer amanhã [quarta-feira]. Não é só o Tomás [Araújo]. Hoje em dia, a jogar de três em três dias, há sempre um jogador que tem de jogar com um toque, uma mazela. É [uma questão de] nós entendermos qual é o melhor 'onze' para apresentar para vencer o jogo", atirou o técnico, questionado sobre a possibilidade de gerir o defesa, mas também de Di María e Florentino, jogadores em risco de suspensão.

A situação do defesa português, substituído nos últimos cinco encontros do Benfica, e sobre quem o selecionador de Portugal justificou não o ter chamado para os últimos compromissos da seleção devido a uma "lesão crónica" foi, de resto, abordada em mais do que uma resposta.

Sem rodeios, Lage assegurou que "não há risco" de o internacional português ser operado a uma pubalgia, desdramatizou a lesão e assegurou que é apenas "um de vários jogadores que têm de ter uma gestão" jogo a jogo.

"O mais importante é nós sabermos como temos de gerir o Tomás. Mas num plantel com esta qualidade e este valor, e a jogar de três em três dias, temos essa preocupação com o Tomás, como temos com o Nico [Otamendi], que joga de três em três dias, tem 37 anos e amanhã [quarta-feira] vai jogar", exemplificou, acabando, dessa forma, por adiantar a titularidade do central argentino frente ao Farense.

Ainda que no domingo haja um duelo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, o encontro com os algarvios, de resto, é o único "foco" do treinador 'encarnado' e da sua equipa, por tratar-se de um rival que "apesar de nos últimos resultados não ter pontuado tanto, é uma equipa com grande dinâmica".

Em caso de vitória, o Benfica iguala o Sporting em número de jogos disputados e em pontos no campeonato, motivo pelo qual o treinador repetiu as palavras "Farense", em 17 ocasiões, e "amanhã", quarta-feira, dia do encontro da 27.ª jornada, noutras 11.

"Eu sei que este é um discurso que, por vezes, torna-se repetido, mas o nosso foco tem de ser no jogo de amanhã, naquilo que é o Farense. E tanto digo aqui como dentro do balneário: é Farense, Farense, Farense", apontou, logo a abrir a conferência de imprensa.

O Benfica recebe o Farense na quarta-feira, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).

A equipa orientada por Bruno Lage procura a oitava vitória consecutiva no campeonato para igualar o Sporting no comando, com 65 pontos, e recolocar-se a nove pontos de distância do FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto colocados.

O encontro com os algarvios vai, pelo menos, deixar os 'encarnados' com o mesmo número de jogos dos 'leões' na I Liga, o que não acontecia desde o início de março, quando os 'encarnados' adiaram a partida com o Gil Vicente para aliviar o calendário competitivo a meio de uma eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao FC Barcelona.

O acerto de calendário acontece a quatro dias de o Benfica visitar o FC Porto, no domingo, na 28.ª jornada, e de o Sporting receber o Sporting de Braga, no dia seguinte, numa ronda em que os quatro primeiros classificados da I Liga se defrontam entre si.

