Lacapelle Marival: Os grandes nomes confirmados para a prova O Lacapelle Marival já tem data marcada para o dia 16 de Fevereiro, em França. desporto MotoSport desporto/lacapelle-marival-os-grandes-nomes_5df50a9f7cf645796c546f8a





O

Lacapelle Marival já tem data marcada para o dia 16 de Fevereiro, em França. No

entanto, apesar de ainda faltar algum tempo para a corrida, já foram anunciados

os nomes dos pilotos que vão estar presentes.

Visto que

o Lacapelle Marival acontece algumas semanas antes do arranque do Campeonato do

Mundo de Motocross, são muitos os grandes nomes que utilizam esta corrida como

preparação.

Para além do vencedor da categoria de 250cc do ano passado, Ben Watson, vão também competir outros pilotos bem conhecidos dos fãs do motocross. É o caso do jovem talento belga, Jago Geerts; o vice-campeão de MX2 deste ano, Thomas Kjer Olsen e o francês Tom Vialle. Já em 450cc, Gautier Paulin, Calvin Vlaanderen e Jeffrey Herlings são alguns dos pilotos em destaque para a prova.

Abaixo,

estão os nomes confirmados para a corrida a ter lugar no início no próximo ano.

MX2

Liam Everts

(Bélgica, 125 KTM)

Jed Beaton (Austrália, 250 Husqvarna)

Thibault Benistant (França, 250 Yamaha)

Nathan Crawford (Austrália, 250 Honda)

Raivo Dankers (Holanda, 250 Yamaha)

Kay De Wolf (Holanda, 250 Husqvarna)

René Hofer (Áustria, 250 KTM)

Thomas Kjer Olsen (Dinamarca, 250 Husqvarna)

Simon Langelfelder (Alemanha, 250 Gas Gas)

Gianluca Facchetti (Itália, 250 Yamaha)

Jago Geerts (Bélgica, 250 Yamaha)

Axel Louis (França, 250 Honda)

Bailey Malkiewicz (Austrália, 250 Honda)

Jeremy Sydow (Alemanha, 250 Gas Gas)

Tom Vialle (França, 250 KTM)

Ben Watson (Grã-Bretanha, 250 Yamaha)

MX1

Christophe Charlier (França, 450 Kawasaki)

Thomas Covington (EUA, 450 Yamaha)

Clément Desalle (Bélgica, 450 Kawasaki)

Valentin Guillod (Suíça, 450 Honda)

Jeffrey Herlings (Holanda, 450 KTM)

Julien Lieber (Bélgica, 450 Honda)

Alessandro Lupino (Itália, 450 Yamaha)

Gautier Paulin (França, 450 Yamaha)

Shaun Simpson (Grã-Bretanha, 450 KTM)

Calvin Vlaanderen (Holanda, 450 Yamaha)

Foto: Mediacross