Lacapelle Marival: A estreia de Calvin Vlaanderen em 450 A corrida internacional de Lacapelle Marival marcou a estreia de Calvin Vlaanderen numa 450cc, com as cores da equipa Gebben van Venrooy Yamaha. desporto MotoSport desporto/lacapelle-marival-a-estreia-de-calvin_5e53b3d4e83a5312a74639c2





A corrida internacional de Lacapelle Marival marcou a estreia de Calvin Vlaanderen numa 450cc, com as cores da equipa Gebben van Venrooy Yamaha.

O fim-de-semana de corrida em Lacapelle Marival não foi dos melhores de Calvin Vlaanderen, com 24-16 nas corridas de MX1. No entanto, há que considerar que o jovem piloto holandês assinalou, nesta prova, a sua estreia na classe mais alta e ainda terá de se habituar à sua nova moto.

Vlaanderen reconhece que a primeira corrida não foi fácil mas que o seu estilo de condução suave será ideal para esta moto e que poderá mostrá-lo assim que se sentir mais à vontade para acelerar.

“Apesar de ter levado uma tareia no fim-de-semana em Lacapelle, gostei de estar de volta às corridas e estou motivado para melhorar a cada semana! Estes pilotos de 450 são muito rápidos”, afirmou Vlaanderen.

Relembramos que no próximo fim-de-semana arranca o Campeonato do Mundo de Motocross 2020, com a primeira ronda a ter lugar em Matterley Basin e Vlaanderen está pronto para testar as suas capacidades e melhorar ao longo desta que será a sua primeira época na classe de MXGP.

Foto: Eric Laurijssen