"O Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo, segundo o qual ele será jogador do Real Madrid durante as próximas cinco temporadas", escreveram os merengues, no sítio oficial na Internet.

Em 10 de maio, o extremo, de 25 anos, tinha anunciado a saída do campeão gaulês ao fim de sete anos, mas sem revelar o próximo passo na carreira, que ficou hoje conhecido.

AJC // VR

Lusa/Fim