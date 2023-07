O campeão mundial de fundo de 2014 cortou a meta, no final dos 137,8 quilómetros entre Châtillon-sur-Chalaronne e o alto do Grand Colombier, após 03:17.33 horas, somando o segundo triunfo da carreira no Tour, à frente do belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny), que também integrou a fuga do dia e foi segundo, a 47 segundos.

Em terceiro, a 50 segundos, chegou Pogacar, que 'roubou' quatro segundos a Vingegaard na estrada e outros quatro nas bonificações, reduzindo para nove a distância para o dinamarquês. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) continua a ser terceiro, agora a 02.51 minutos.

No sábado, o pelotão enfrenta uma jornada alpina, nos 151,8 quilómetros entre Annemasse e Morzine, que incluem três contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, a 12 quilómetros da meta.

