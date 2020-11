KTM revela novas 690 Enduro R E 690 SMC R

A KTM ‘apaga’ a ideia de fronteiras e limites com a nova KTM 690 Enduro R. Uma máquina com tecnologia avançada e com muito pedigree para o offroad, capaz de enfrentar os trilhos mais difíceis e longos com uma fantástica facilidade. Na última atualização deste modelo, há dois anos, esta moto atingiu novos picos de […] The post KTM revela novas 690 Enduro R E 690 SMC R first appeared on Offroadmoto.