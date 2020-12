Encarnando o espírito da competição no seu mais alto degrau, ao nível das motos oficiais de Cooper Webb e Marvin Musquin, a toda-poderosa KTM 450 SX-F Factory Edition de 2021 é um reflexo da excelência do trabalho e resultados que a marca austríaca vem conseguindo a cada momento nas pistas. Produzida em quantidades limitadas, estará disponível a partir de dezembro de 2020 em todos os revendedores autorizados.

De um lugar na bancada de um stadium de Supercross, junto a uma cerca de uma pista de motocross, ou atrás de uma tela de um smartphone, a visão de uma moto vencedora de corrida em pleno voo, é algo especial para todos os fãs das corridas. Nem mesmo com a pandemia, a competição nunca para, e a KTM permanece fiel ao seu objetivo fundamental de continuamente ultrapassar os limites.

Depois de garantir o Campeonato AMA Supercross 450SX de 2019, em 2020 Cooper Webb coletou 13 resultados no pódio e quatro vitórias no Main Event para terminar em segundo lugar no campeonato com a KTM 450 SX-F Factory Edition. Esta moto, também foi a utilizada por Marvin Musquin para obter sete pódios na série 2020 da AMA Pro Motocross, enquanto se recuperava de uma lesão, terminando a época com um satisfatório quarto lugar na classificação final da classe 450MX.

Aproveitando ao máximo a experiência adquirida através de

incontáveis ​​voltas de treinos e corridas, para 2021 a KTM aplica atualizações

importantes na versão mais recente da KTM 450 SX-F FACTORY EDITION. A pare

disso, a moto do próximo ano carrega um aspeto visual quase idêntico ao das motos

Red Bull KTM Factory Racing que competem em Supercross e Motocross.

Criando uma ligação muito estreita com as performances das motos de Cooper e Marvin, a nova moto vem com: quadro laranja, rodas de fábrica, braçadeiras triplas de fábrica anodizadas em laranja, uma placa deslizante composta, uma capa de embraiagem Hinson e uma roda dentada traseira laranja. A lista de especificações também inclui elementos como o silenciador Akrapovič, o dispositivo ‘holeshot’ para partidas de fábrica, o travão dianteiro semiflutuante e o protetor de disco.

Um acréscimo notável para 2021 é a unidade de conectividade

que agora vem como padrão e está integrada na nova almofada do guiador. Isto

significa que o inovador aplicativo myKTM pode ser sincronizado imediatamente e

sem a necessidade de quaisquer peças adicionais. Com o uso do aplicativo myKTM,

os pilotos de todos os níveis podem personalizar as configurações do motor.

Um benefício adicional do aplicativo myKTM é a sua capacidade de oferecer recomendações para a regulação da suspensão de acordo com escolhas pessoais de cada piloto. Por meio de algumas opções de menu fáceis e que estão no aplicativo do seu smartphone, o piloto da KTM 450 SX-F Factory Edition pode moldar a sua moto a uma variedade de condições ou terrenos.

EDIÇÃO DE FÁBRICA KTM 450 SX-F – DESTAQUES DO MODELO

// Gráficos atualizados do Red Bull KTM Factory Racing

// Unidade de conectividade instalada como padrão

// Capacidade de se conectar com o aplicativo myKTM inovador

// Silenciador deslizante Akrapovič

// Abraçadeiras triplas de fábrica anodizadas em laranja

// Rodas KTM Factory

// Início de fábrica para o garfo dianteiro

// Moldura laranja exclusiva

// Placa deslizante composta

// Assento da fábrica com carimbo Selle Dalla Valle

// Disco de freio dianteiro semi-flutuante

// Proteção do disco do freio dianteiro

// Roda dentada traseira laranja

// atualizações do motor

// capa de embreagem Hinson

Joachim Sauer – Gestor de Produto Sénior Offroad da KTM: “Sabíamos que a moto tinha que ter um aspeto adequado para 2021, mas também queríamos manter todos os detalhes técnicos especiais que colocam este modelo como um dos emblemas da nossa gama. As suas credenciais estão comprovadas. Adições muito úteis para 2021, são a unidade de conectividade e o aplicativo myKTM que permitem a cada piloto obter o máximo de seu potencial em todas as condições. Com esta moto, confiamos que os fãs da KTM em todo o mundo vão ter uma verdadeira moto vencedora de corridas.”

Produzida em quantidades limitadas, a KTM 450 SX-F Factory Edition 2021 estará disponível em revendedores autorizados KTM internacionalmente a partir de dezembro de 2020. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor KTM local ou visite KTM.com