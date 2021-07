Na terra batida do ATP500 germânico, Krajinovic, que tinha perdido os dois confrontos com o tenista helénico, foi derrotado no primeiro 'set', mas acabou por ganhar por 3-6, 6-1 e 6-3, em uma hora e 59 minutos.

Nas meias-finais, o sexto pré-designado vai medir forças com o seu compatriota Laslo Djere, 57.º jogador mundial, que superou o georgiano Nikoloz Basilashvili, 29.º e terceiro cabeça de série, por um 'duplo' 6-2.

Face ao desaire de hoje, Tsitsipas já não pode roubar ao espanhol Rafael Nadal o terceiro lugar do 'ranking', já que precisava de vencer em Hamburgo.

PFO // PFO

Lusa/Fim