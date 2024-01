Koba Koindredi, de 22 anos, é proveniente do Estoril Praia, no qual jogou a primeira metade da época, por empréstimo dos espanhóis do Valência, e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Formado no Lens, o médio rumou ao emblema valenciano ainda com idade de júnior, tendo chegado à equipa principal em 2020/21. Seguiu-se uma cedência, por empréstimo ao Oviedo, antes de ter rumado aos estorilistas.

JP/VR // MO

Lusa/Fim